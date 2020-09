Zwei Fraktionen in einem Landtag, das gab es bei der AfD zuerst in Baden-Württemberg unter Führung von Jörg Meuthen. Der nächste Akt im Lagerkampf spielt in Hannover. Die drei Abgeordneten Jens Ahrends, Stefan Wirtz und Dana Guth haben am Dienstag ihren Austritt aus der Fraktion erklärt. In Niedersachsen hat die Partei allerdings nicht genügend Sitze, um den Status als Fraktion behalten zu können.

Die Partei haben die drei Abgeordneten nicht verlassen, unter Führung der bisherigen Fraktionschefin und früheren Landesvorsitzenden Dana Guth wollen sie weitere Abgeordnete zum Austritt bewegen und eine neue Fraktion bilden. Am 12. September hatte Guth nach einer Stichwahl den Landesvorsitz an den Herausforderer Jens Kestner verloren. Kestner wird dem früheren parteiinternen „Flügel“ zugerechnet, der nach Druck des Meuthen-Lagers seine Auflösung erklärt hatte. Für Jörg Meuthen wird die Luft dünner, je länger der Machtkampf nicht entschieden ist und parteiinterne Widersacher wichtige Posten besetzen.