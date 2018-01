Großartige Rede von Donald Trump

Ich habe keine Zeit zum Übersetzen. Donald Trumps Positionen sind hinreichend bekannt, seine Steuerreform wahrscheinlich sein größter Wurf bis jetzt. Steuern runter für alle, nicht nur für den Mittelstand, auch für die ganz kleinen Leute, die von den Demokraten vergessen wurden. In Deutschland erleben wir das Gegenteil – der Staat plündert seine Bürger aus, um mit dem Raubgut die Ansiedelung der illegalen Migranten zu finanzieren.

Trump präsentiert sich bei bester Laune und weiß sich in Szene zu setzen. Er hat viele seiner Versprechen gehalten und die Jobs wieder nach Hause geholt. Nach Autobauer Ford will Computergigant Apple wieder in den USA investieren und 20000 neue Jobs schaffen. Auch Chrysler und Toyota werden wieder Autos in den USA bauen.

Eine Schande, welche Hetze deutsche Medien über Trump in die Welt setzen und wie hasserfüllt deutsche Politiker sich über den Präsidenten der USA äußern. So eine Agenda braucht es auch für unser Land – und nebenbei bemerkt – eine Rückkehr zum liberalen Waffenrecht.

„Die Ära der wirtschatflichen Kapitulation ist vorbei!“

„Wir werden nicht nur unsere Wirtschaft wieder aufbauen, sondern auch unsere marode Infrastruktur.“

Trump bietet natürlich auch die typisch amerikanische Show. Im Publikum sitzen Arbeiter, die von seiner Steuerreform profitieren und wieder eine Zukunft haben und – für Deutschland vollkommen undenkbar – Familien, die Angehörige durch Gewalt krimineller illegaler Migranten verloren haben. In Zukunft wird man sich in Amerika sehr genau aussuchen, wer ins Land kommt. Der Einwanderungswahn der Demokraten habe die Ärmsten der Amerikaner getroffen, denn die vielen Gangs – wie die MS-13 aus Mexiko – haben sich in den ärmeren Vierteln und Slums breit gemacht. Dort habe es viele Tote gegeben, nicht aber in den Villenvierteln der Demokraten.

Die Qualitätspresse vergrault mit ihrem Trump-Bashing auch die allerletzten Leser.