Gießen: Schafe gestohlen

Wer macht denn sowas?

Unbekannte stahlen Donnerstagabend gegen 22.40 Uhr von einer Weide in der Nähe eines Restaurants in der Hangelsteinstraße in Wieseck (Gemarkung “Auf der Hohl) mehrere Schafe. Nach ersten Erkenntnissen fehlen dem Besitzer nun sechs Schafe. Die Polizei geht davon aus, dass die Schafe zum Abtransport in einen Transporter (ähnlich Sprinter) gebracht wurden. Wer hat verdächtige Personen oder größere Fahrzeuge in der Hangelsteinstraße beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.