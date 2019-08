Ein Kleinkind mitsamt Kinderwagen haben zwei mutmaßliche Ladendiebinnen am Donnerstagnachmittag in einem Kaufhaus im Seltersweg als Versteck benutzt. Die beiden Asylbewerberinnen aus Armenien hatten Parfum im Wert von etwa 100 Euro unter dem Kleinkind in dem Kindergarten versteckt.

Ein Zeuge (Ladendetektiv) hatte den Diebstahl bemerkt und die Polizei verständigt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.