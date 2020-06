Hier O24 auf Telegram folgen

In den vergangenen Jahren wurde eine neue Technologie entwickelt, die katastrophale Auswirkungen haben könnte: Gene Drives. Dabei werden Organismen geschaffen, in deren Zellen sich die Gentechnik-Schere CRISPR/Cas selbst reproduziert. Das trickst die Evolution aus und die neue Eigenschaft wird an alle Nachkommen weitervererbt. So lassen sich sogar gezielt ganze Arten ausrotten. (1)

In einem Video erklärt der Entdecker der Methode, welche Gefahren durch diese Technik drohen.

Was, wenn sich rein zufällig so ein Dingsbums in den Anti-Covid-Impfstoffen verirrt?