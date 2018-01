EU-Diktatur beschließt Auflösung Deutschlands – #Groko-Theater ist reiner #Affenzirkus

Ob Jusos und der linke Flügel der SPD die GroKo noch verhindern und Neuwahlen möglicherweise einen Politikwechsel einleiten könnten, ist so irrelevant wie der Buchstabensalat in den Sondierungspapieren. Brüssel, mit Deutschlandhasser Juncker an der Spitze, hat beschlossen, dass die Dublin-Regeln geändert werden sollen. Die Familienzusammenführung soll Vorrang haben, damit die vielen Vollbartminderjährigen so schnell wie möglich ihre Sippschaft nachholen können. Wie es heißt, müssen diese Ankerpersonen die Verwandtschaft nicht mal anhand amtlicher Dokumente belegen. Was das für Deutschland bedeutet, haben KiKa und die Lindenstraße bereits vorgeführt.

Ewig gestrige Linke riefen über die sozialen Netzwerke # DIESozialeOpposition aus, das ist weder eine Opposition, noch eine Option für jemanden, der Heimat, Freiheit und Demokratie gleichermaßen schätzt. Eine Partei, die mit der von palästinensischen Terroristen unterwanderten MLPD kooperiert und Nachfolgerin der Mauerschützen-SED ist, simuliert mit der Kritik am NetzDG von Zensurminister Maas nur das Eintreten für die Meinungsfreiheit.

Auf Krisenfrei liest man heute:

Seit Anfang 2017 werden in Deutschland islamfeindliche Straftaten separat erfasst. Die Linken-Politikerin Ulla Jelpke, die keine Berührungsängste mit ehemaligen RAF-Mördern hat (Wo bitte geht’s zum Kommunismus), forderte diesen Schritt schon vor Jahren, denn Islamfeindlichkeit diene als politisch korrekter Rassismus.

Diether Dehm verschaffte sogar dem RAF-Mörder Christian Klar Zugang in den Bundestag.

Es sind meist auch Linke und Islamisten, die FakeNews über „anti-muslimische Angriffe“ verbreiten.

Die Zeit läuft für Merkel und die Agenda ihrer Hintermänner. Das GroKo-Theater ist reiner Affenzirkus, wie die jüngsten Rassismusdebatten um Beckersöhnchen Noah und diesen BVB-Spieler, dessen Namen man sich nun wirklich nicht merken muss. Neuwahlen werden immer weiter aufgeschoben, weil man offenbar befürchtet, dass ein weiterer „Rechtsruck“ bevorsteht, den man mit sehr viel Aufwand und Propaganda wohl kaum verhindern könnte – es sei denn, die Wahlen würden in größerem Ausmaß manipuliert, was in Zeiten des Internets schneller auffliegen würde, als der KiKa-Skandal.

Ein zum Thema mehr als lesenswerter Artikel wurde vom Alten Mann veröffentlicht:

Wer Schwierigkeiten mit dem rechts nach links lesen hat, wird es in Zukunft in Schland schwer haben. Vielleicht hilft dieser Kalauer: Die Optimistin lernt Chinesisch, die Pessimistin Arabisch und die Realistin Schießen.

Der Beitrag trägt den Titel: ainamreG-lA tafilaK mi nemmoklliW



In traditionellem Deutsch bedeutet das: Willkommen im Kalifat Al-Germania.

Die neue Deutschlandkarte haben wir schon einmal vorgestellt. Damals konnte noch so mancher darüber Lachen. Heute bleibt es vielleicht dem ein oder anderen im Halse stecken.