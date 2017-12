Essen: Razzien in mehreren Lokalen nach gewalttätigen Auseinandersetzungen

Beamtensprech: In den vergangenen Tagen kam es im Essener Stadtgebiet zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Am 5. Dezember stürmten mehrere Personen ein Lokal an der Burggrafenstraße. Dort zertrümmerten sie die Einrichtung und verletzten drei Personen leicht.

Am gleichen Abend kam es zu einem weiteren Vorfall im Bereich der I.Weberstraße in der Essener Innenstadt. Die Kriminalpolizei ermittelt diesbezüglich mit Hochdruck. Um mögliche weitere Auseinandersetzungen zu verhindern und Erkenntnisse zu den Vorfällen zu gewinnen, führten Polizei und Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Essen heute Abend (8. Dezember) Razzien in drei Lokalen im Innenstadtbereich durch. Beamte der Einsatzhundertschaft und des Ordnungsamtes überprüften drei Lokale und die darin befindlichen Gäste. Dabei wurden insgesamt 55 Personen festgestellt. Es wurde ein Messer sichergestellt. Das Ordnungsamt musste aus Sicherheits- und Hygienegründe ein Lokal schließen. Polizeipräsident Frank Richter: “ Gemeinsam mit der Stadtverwaltung werden wir nicht nachlassen im Kampf gegen Straftäter. Wer gegen Gesetze verstößt, gegen den werden wir mit allen möglichen rechtlichen Mitteln konsequent vorgehen.“

Auch in den nächsten Tagen wird die Essener Polizei aufmerksam die bekannten Akteure im Auge behalten.