Eschwege: Paketzusteller von dunkler Gestalt angegriffen

Eschwege: Um 10:30 Uhr wurde heute Vormittag ein Paketzusteller angegriffen und verletzt. Zur Tatzeit hielt sich der Geschädigte in der Goldbachstraße in Höhe Haus-Nr. 42 auf und war auf dem Weg zurück zu seinem Fahrzeug.

Aus Richtung der Schillstraße kam zu diesem Zeitpunkt eine männliche Person die dortige Treppe herunter gelaufen. Der Paketzusteller grüßte diese Person, worauf dieser den Geschädigten in die Kniekehle trat. Auf die Frage, was dies solle, spritzte der Unbekannte dem Geschädigten ein Spray in die Augen, die daraufhin sofort anfingen stark zu brennen.

Der unbekannte Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

Ca. 19 Jahre alt,

ca. 180 cm groß.

Dunkelhäutig, schwarze lockige Haare, seitlich kahl rasiert.

Bekleidung: schwarze Stoffjacke, graue Hose, rote Schuhe.

Er trug zudem eine goldfarbene Uhr.

Hinweise nimmt die Eschweger Polizei unter 05651/9250 entgegen.