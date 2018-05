Ein ganz normaler Messer-Samstag im Westen Europas

Berlin: Drei Polizisten wurden bei der Festnahme eines „Messer-Jungen“ verletzt – schreibt die BILD.

Paris: Ein Tschetschene brüllt Allahu akbar, greift Menschen mit einem Messer an und wird von der Polizei erschossen. Eines der schwer verletzten Opfer starb durch den Attentäter. Wieder einmal reklamiert der „IS“ die Tat für sich. „Zwei Tote“ bei „Messerattacke „schreiben mehrere „Medien“ dazu und setzten damit Opfer und Täter gleich.

Hannover: Neben einem Messer kommen auch noch ein Baseballschläger und ein Auto als Mordwerkzeuge zum Einsatz. Presse und Polizei sind sich einig: Bei den Tätern handelt es sich um „Männer.“

Zwei Männer haben in Hannover versucht, einen Fußgänger zu überfahren. Als das nicht klappte, attackierten sie ihn mit einem Baseballschläger. Der 21-Jährige setzte sich mit einem Messer zur Wehr. https://t.co/R6yGFhskzU — FAZ_NET komplett (@FAZ_NET) May 13, 2018

Antwerpen ist „Halal“

SHOCKING VIDEO: Elderly man is being attacked after drinking alcohol in front of a halal food restaurant in Antwerp, Belgium. pic.twitter.com/7d1GgGQaNp — BNL NEWS (@BreakingNLive) May 13, 2018

Und noch mal Hannover

Am Samstag haben Polizisten einen 25 Jahre alten Mann im Stadtteil Davenstedt festgenommen. Er steht im Verdacht, in der Nacht zuvor einen 22-Jährigen in der Innenstadt mit einem Messer schwer verletzt zu haben.

Laut Angaben von Zeugen war es zwischen den beiden Männern gegen 03:15 Uhr am Opernplatz zu einem Streit gekommen. Dabei zog der 25-Jährige ein Messer, bedrohte damit seinen Kontrahenten und stach im schließlich mit dem Gegenstand in den linken Oberschenkel. Im weiteren Verlauf flüchtete er vom Tatort in unbekannte Richtung. Das schwer verletzte 22-jährige Opfer wurde von einem Rettungswagen, unter Begleitung eines Notarztes, zur Behandlung in eine Klinik transportiert und dort operiert – sein Zustand ist stabil.

Ermittlungen brachten die Beamten auf die Spur des Verdächtigen, der gegen 08:00 Uhr während einer richterlich angeordneten Durchsuchung in seiner Wohnung im Stadtteil Davenstedt vorläufig festgenommen wurde. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover soll er heute einem Haftrichter vorgeführt werden.