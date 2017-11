Eilmeldung: Sondierung abgebrochen – Jamaika-Koalition ist tot

Nun ist offiziell, was die Spatzen seit Freitagabend von den Dächern pfiffen: Die Sondierungsgespräche über die Bildung einer Bundesregierung zwischen CDU/CSU, Grünen und FDP sind soeben abgebrochen worden. Man habe sich insbesondere in den strittigen Fragen der Zuwanderung und des Klimaschutzes auf keinen Kompromiss verständigen können und sich eher voneinander entfernt, als sich näher zu kommen. Die Gesprächsatmosphäre sei gereizt und von fehlendem gegenseitigen Vertrauen geprägt gewesen. Nun ist es an der Union, innerparteilich zu klären, wie es weitergehen soll. Das Scheitern der Sondierungsgespräche dürfte das politische Ende Angela Merkels eingeläutet haben. Ob es zur Bildung einer Minderheitsregierung oder zu Neuwahlen kommt, ist zur Stunde völlig offen.

Quelle: Liberale Warte.