Dresden1302: Linksextremer Hass – Anwalt Roscher-Meinel geht gegen Ruhrbarone vor

Dresden: Diese Bilder sind regelmäßig zum Gedenken an die Kriegsverbrechen der Briten während der Bombennacht ein Anlass, um ihre menschenverachtenden Parolen zu verbreiten.

In diesem Jahr taten sich besonders die „Ruhrbarone“ hervor, die als Netzhetzer aus dem Pott auch an dem Internetpranger „Psiram“ beteiligt sind und auch mit Manipulationen bei Wikipedia in Zusammenhang gebracht werden. Ein geschmackloser Tweet erzürnte viele Nutzer, aber ganz besonders den bekannten Berliner Rechtsanwalt Markus Roscher-Meinel. Er will Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Bochum einreichen.

Es reicht: Morgen früh erstatte ich bei der Staatsanwaltschaft #Bochum Strafanzeige wegen #Volksverhetzung: Mehr Nazi geht nicht, als sich wie diese #linken Schmierfinken @ruhrbarone über den 1000fachen grausamen Tod von unschuldigen Kindern und Frauen lustig zu machen. #Dresden https://t.co/0MAeZQKvDQ — Markus Roscher-Meinel 🇩🇪 (@lawyerberlin) February 13, 2018

Ein besonders primitives Beispiel an Dummheit und menschenverachtendem Hass gab auch die Linksjugend ab.

Und natürlich kam es auch zu Ausschreitungen, wie meist von Seiten der Linksextremen.

Die Zerstörung von #Dresden war ein Kriegsverbrechen, begangen an wehrlosen und unschuldigen Zivilisten. Die Umdeutung, Verniedlichung und Rechtfertigung dieser Schandtat durch die politisch-mediale Elite ist widerlich. — Dr. Maximilian Krah (@KrahMax) February 13, 2018