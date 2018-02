Dortmund:15-jähriges Mädchen erstochen

Dortmund: Die Polizei berichtet nur kurz und knapp: „Am 23.02.2018 kam es auf einem Parkdeck am Bahnhof in Dortmund-Hörde zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 16-jährigen und einer 15-jährigen Dortmunderin, in deren Verlauf die 15-jährige eine Stichverletzung erlitt. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb die Jugendliche im Krankenhaus. Die 16-jährige wurde festgenommen. Eine Mordkommission der Dortmunder Polizei hat die Ermittlungen übernommen.“

In den Ruhrnachrichten erfährt man weitere Details, aber über die Hintergründe schweigt man sich aus: