Dirk Müller: #Facebook & der perfide Plan hinter der Empörung über Datenmissbrauch

Jetzt äußert sich auch Mr Dax zu dem „Datenskandal“ bei Facebook:

Alle Welt empört sich aktuell darüber, was uns eigentlich schon lange klar sein sollte: Natürlich werden so viele Daten wie möglich abgegriffen, ausgewertet und verkauft – das ist ein riesiger Geschäftszweig. Im Rahmen der großen Aufruhr könnte es nun zu Gesetzen kommen, die Datenweitergabe grundsätzlich verbieten. Was im ersten Moment positiv klingt, könnte sich jedoch ganz schnell in einen Alptraum entwickeln, in dem wir selbst verantwortlich für unsere totale Überwachung sind… Hier geht es zu dem im Video angesprochenen Originaldokument „The Known Traveller“

