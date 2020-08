Photo by David McBee on Pexels.com

Es wird von Tag zu Tag offensichtlicher, dass die derzeitige Krise am Ende in einem großen System- und Finanzcrash münden muss. Das ist keineswegs eine Neuigkeit und wer die unübersehbaren Signale ausblendet, so sagt man, muss mit dem „Klammerbeutel“ gepudert sein. An vielen Stellen findet man hinreichend Ausarbeitungen dazu. Da helfen selbst alle Beschönigungen von Regierungen und Medien nicht mehr. Im Gegenteil es drängt sich geradezu der verdacht auf, dass der Crash planvoll und zielgerichtet vorbereitet wird.

Besonders die schamlose Gelddruckerei der Notenbanken, wie auch das Auseinanderdriften von Realwirtschaft und Börsen, sollten hinreichend Alarmsignale für aufmerksame Betrachter liefern. Hier lässt der FOCUS Mr. DAX zu Wort kommen: Es ist noch nicht vorbei • „Mr. Dax“ Dirk Müller: „In diesem Crash geht es nur darum, wer überlebt“. Weiteres Indiz für die anstehende Katastrophe sind die klassischen Marker wie beispielsweise die Edelmetallpreise, die derzeit neue Höchststände feiern. Das sind sogenannte Fluchtbewegungen in vermeintlich sichere Anlagewerte. Ob sich der anbahnende Zusammenbruch des Finanzsystems allerdings mit klassischen Mitteln überstehen lässt, steht dabei aus vielerlei Gründen in den Sternen.

Neue Fluchtziele für das Geld

In Zeiten einer digitalen Welt versuchen einige Menschen über Kryptowährungen dem Desaster zu entgehen. Diese Form, sein sauer Verdientes über die Runden zu retten, ist allerdings von ebenso großen Bedenklichkeiten geprägt, wie bei einigen anderen Anlageformen auch. Da ist die Frage berechtigt, ob die Bitcoin Era seriös ist. Fest stehen hingegen heute bereits die Verlierer dieser Zäsur. Es sind vorzugsweise die Inhaber konventioneller Bankguthaben, die Sparer, Inhaber aller möglichen Verbriefungen, die auf den bekannten Währungen basieren und mit selbigen untergehen.

Es ist schwer vorherzusagen, wie sich Kryptowährungen in und nach der Krise verhalten. Auf der einen Seite bieten sie durchaus Chancen die Werte zu retten, sind aber nicht sonderlich transparent. Neben dem Klassiker Bitcoin sind viel weitere dieser Währungen entstanden, aber eben nicht wirklich transparent, weshalb man über die Werthaltigkeit nicht viel Aussagen kann. Im Falle eines Resets (Systemwiederholung), besteht allerdings auch die große Gefahr, dass die Staaten versuchen die Kontrolle über diese Währungen zu bekommen. Damit wäre zumindest ein Ziel verfehlt, welches man anvisiert, wenn man in „Kryptos“ investiert.

Reset oder mal was Neues?

Davon ausgehend, dass sich die Welt nach dem Crash in ähnlicher Form reorganisiert, sind selbstverständlich diejenigen im Vorteil, die ihr Geld in klassische Sachwerte gesteckt haben, sofern der Staat dort auf einen Zugriff verzichtet. Die viel interessantere Frage jedoch ist, ob wir uns als Menschheit es zulassen sollten, ein vergleichbares Finanzsystem wie bisher, erneut zuzulassen. Wobei Kryptowährungen sicherlich besser in die neue Welt passen als die abgetragenen Währungen und sich auch galanter dem dem Zugriff des Staates entziehen könnten. Es braucht keine großartigen Beweise mehr, dass das bisherige Geldsystem lediglich eine Umverteilung von unten nach oben beförderte.

Letzteres verhinderte langanhaltend soziale Gerechtigkeit und verunmöglichtes den unteren Schichten tatsächlich Vermögen zu bilden. In der Regel werden kleine Vermögen durch Inflation und wie demnächst wieder der Fall, durch Währungsreform zunichte gemacht. Hier mehr dazu: Der Euro-Crash kommt 2020!. Eines der Grundübel des heutigen Finanzsystems ist und bleibt der Zins und Zinseszins. Daraus folgend brauchen wir stets ein Wirtschaftswachstum, um die Umverteilung von unten nach oben zu gewährleisten. Wollen wir das auch in Zukunft? Oder sollten wir die schamlose Selbstvermehrung des Geldes endlich überwinden?

Der Logik und dem gesunden Menschenverstand folgend, wäre nach dem Crash die Schaffung eines Finanzsystem von Nöten, welches genau die zuvor beschriebenen Mechanismen aushebelt, um letztlich zu einem Mindestmaß an sozialer Gerechtigkeit auf diesem Planeten zu kommen. Weitere Fragen die sich in diesem Zusammenhang stellen, auch im Zusammenhang mit der so genannten Globalisierung, sind Fragen nach der Konzentration von Kapital und Macht. Ein spannendes Thema, welches dabei nicht aus den Augen gelassen werden sollte.

Agenda 2030 ist die verschärft Wiederholung des Erlebten

Die Denationalisierung der Welt, eine Begleiterscheinung besagter MAcht- und Geldkonzentration, scheint für das soziale Miteinander der Menschen nicht wirklich förderlich zu sein. Wie sich die Konzerne die neue Weltordnung vorstellen, kann man bereits bei den Vereinten Nationen nachlesen. Im Jahre 2015 wurde dort die Agenda 2030 verabschiedet, die witziger Weise vornehmlich von großen Konzernen befürwortet und gepuscht wird. Ein Schelm wer noch „Böseres“ dabei denkt. Letzteres sollte man nicht als hoffnungsvolles Zeichen werten, sondern eher als Makel, Mega-Alarmzeichen und größte (Wiederholungs)Gefahr.

Insoweit er scheint es heute müßig, tiefergehend darüber zu sinnieren, wie man seine wenigen Kröten heute noch über die Runden bringt. Allerdings irgendetwas zu haben, was den klassischen Währungen, die zusammenbrechen müssen, standhält, ist sicherlich von Vorteil. Da mag es von Vorteil sein, einen der Klassiker auszuprobieren. Dazu kann im Zweifelsfall sicher auch das Invest in eine Kryptowährung gehören, wenngleich der normale Mensch hier noch erheblich weniger Überblick hat, wie sich deren Wert entwickeln kann und ob die an staatlichen Zugriffen vorbeikommen.