Die ewige Nazikeule: Meinungsforscher mit SPD-Parteibuch vergleicht AfD mit Aufstieg der NSDAP

Und ewig warnen die Sozis. Wenn es mit dem Parteibuch zu auffällig wird, dann muss schon mal die sogenannte „Antifa“ zum Plakatieren ran oder es wird ein seriöses Meinungsforschungsinstitut bemüht. Und hier schließt sich der Kreis. Institutsleiter Manfred Güllner ist Mitglied der SPD. Ihm wurden wurden u.a. bei der NRW-Wahl 2005 „eine gewisse SPD-Nähe vorgeworfen.“ Das Forsa-Institut wehrte sich gegen Vorwürfe aus der CDU mit einer einstweiligen Verfügung. Während die SPD an Zustimmung verliert und die AfD sich anschickt, eine Volkspartei zu werden, hat Güllner die Nazikeule ausgepackt. Das hat natürlich nichts mit dem Islam der SPD zu tun …

Osnabrück. Der Chef des Meinungsforschungsinstituts Forsa, Manfred Güllner, hat die Entwicklung der AfD mit dem einstigen Aufstieg der NSDAP verglichen. Bei einer Podiumsdiskussion der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ sagte Güllner am Montagabend, die AfD habe bei ihrem Wahlerfolg und dem Einzug in den Bundestag „im Lager eines antidemokratischen Segments der Dauer-Nichtwähler Stimmen geholt“. Dies sei eine „bedenkliche Parallele zur Entwicklung der NSDAP“ in der Zeit vor 1933.