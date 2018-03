Deutschland – Vor den Toren einer Rechts-Revolution

Man mag zur AfD stehen, wie man will. Die wahre Couleur dieser Partei ist derzeit nur schwer erkennbar; irgendetwas zwischen Patriotismus, Liberalität, Demokratie und vereinzelt Rechtsextremismus und Ausländerfeindlichkeit. Der wahre Demokrat in Deutschland würde gerne an dieser Partei vorbeikommen, jedoch wird die Distanz zwischen ihm und der AfD zwangsläufig zunehmend geringer. Und dies geschieht vornehmlich durch das Verhalten der Regierungsparteien, die den Begriff „Demokratie“ zwar in ihrem Logo enthalten, sich jedoch mit Meilenstiefeln von dieser Staatsform wegbewegen, hin zu einer SED-Diktatur. An der Spitze eine Mann-Frau, links-sozialistisch erzogen, links-sozialistisch geprägt und bis 1989 in diesem roten Umfeld sehr aktiv tätig gewesen. Niemandem in dieser Zwangs-GroKo scheint zu interessieren, dass die linkeste „Socke“ im Deutschen Bundestag nicht nur an der Spitze einer Rechtspartei, sondern auch jener unserer Bundesrepublik steht. Das sollte zu denken geben, tut es aber nicht. Und so bleibt nur die Frage: Was führt diese Person im Schilde?

Hätte Merkel, früher gerne humorvoll „Der sprechende Hosenanzug“ genannt, nur der Humor ist uns allen inzwischen vergangen, nach der Wende nur die Kanzlerschaft im Sinne gehabt, so könnte man davon ausgehen, dass dieser Machtwahn inzwischen längst befriedigt sein müsste. Aber nein: Sie setzt alles daran, dieses Land dem demokratischen Untergang zu weihen und schlägt dabei Töne an, die uns Älteren noch sehr wohl aus den Mündern der DDR-Bonzen im „Schwarzen Kanal“ in Erinnerung sind. Dazu kommt die maßlose Arroganz, die Parteifreunde, Korrespondenten, Reporter und – nicht zuletzt – das Volk zu spüren bekommen.

Würde Merkel zu Rechtsextremismus tendieren, könnte man ihr pseudopolitisches Agieren gut verstehen, da sie die Ausländerfeindlichkeit, den Rechtsextremismus und damit zwangsläufig auch den Linksextremismus hinlänglich fördert und damit die Deutsche Bevölkerung provoziert. Oder aber: Der Untergang der ehemals westdeutschen Kultur ist noch kurz vor der Wende im Osten angedacht gewesen und Merkel – ehemals IM Erika – verfolgt nunmehr das von ihrem ehemaligen Parteivorsitzenden Erich Honecker gesteckte Ziel der Vernichtung des nicht-sozialistischen Teiles von Deutschland durch Aufruhr und Bürgerkrieg.

Wie nahe stehen wir nun vor einer Revolution in Deutschland? Wut, Trauer – um Opfer der weit geöffneten Grenzen – und Hass breiten sich zunehmend aus. Mit Kandel ist die Empörung aus dem Osten der Republik nun auch in die alten Bundesländern herübergeschwappt, und Kandel wird nicht der einzige westdeutsche Ort des Aufbegehrens bleiben. Die Fronten verhärten sich zusehends. Viele ehemalige sogenannte Gutmenschen äußern sich inzwischen mit den Worten: So haben wir das nun wirklich nicht gewollt! Sie bleiben sicher weiterhin „gute Menschen“, lassen sich jedoch nicht länger vor Merkels Wagen des Ausländerwahnsinns spannen.

Es brodelt höchst gefährlich unter dem Deckel eines Kochtopfes, den Merkel völlig bewusst weiter und weiter anheizt. Und was dann unter dem Deckel hervorquillen wird, ist nichts Gutes. Und nach und nach mehren sich die Gerüchte, dass die „Rauten-Frau“ unter Umständen nicht mehr Herr ihrer Sinne sei und hoffnungslos dem Wahnsinn verfallen sein könnte!

Ein Land von Kultur, Geist und christlicher Tradition unter der Machtherrschaft einer Wahnsinnigen? Muss es erst zu einem Bürgerkrieg kommen, um diese Frau zu stoppen und vor ein Strafgericht zu stellen?