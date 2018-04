Cottbus steht auf und sagt #Merkelmussweg @zukunft_heimat

In so vielen Städten kommt es mittlerweile zu immer größeren Protesten gegen die „Bundesregierung“, dass man kaum noch zeitnah über all diese Veranstaltungen informieren kann. Eines der Zentren dieser Bewegung findet sich in Cottbus. Auch im Westen formiert sich der Widerstand. Hier ein paar bewegte Bilder.

Heiko Maas möchte nicht, dass ihr diese Aufnahme seht.#Cottbus steht zusammen: Erneut protestieren Tausende für ein Ende der Politik der offenen Grenzen: https://t.co/7IkKWFo8HH pic.twitter.com/xVtOzjziAL — Zukunft Heimat e.V. (@zukunft_heimat) April 14, 2018

Mehr als 3000 Demonstranten auf „Merkel muss weg“ Demo in #Cottbus Leyla Bilge, David Berger und Angelika Barbe als Redner #APO2018 #APO18 pic.twitter.com/HAhq2EEIlP — David Berger (@DrDavidBerger) April 14, 2018