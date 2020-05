Hier O24 auf Telegram folgen

🔴 Sonntag, 10. Mai

▶️ Altenburg, Markt (Spaziergang) 🕛 12.00

▶️ Deutschland, B96 (Menschenkette) 🕛 10.00

▶️ Dortmund, Friedensplatz 🕡 11.11 (Meditation)

▶️ Dresden, Rathaus/Stirnseite b. Pirnaischen Platz (Spaziergänge) 🕛 15.00

▶️ Dresden, Elbwiesen (Meditation) 🕛 15.00

▶️ Görlitz/Zgorcelez, Am Uferpart (Deutsch-Polnische Meditation) 🕛 15.00

▶️ Grimma/Sachsen, Marktplatz (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Hoyerswerda, B97 ZDF Springbrunnen 🕛 10.00

▶️ Köln, Heumarkt (Mahnwache) 🕛 14.30

▶️ Königs Wusterhausen, Rathaus (Spaziergang) 🕛 15.30

▶️ Luckenwalde, Parkplatz Kaufland 🕣 19.00

▶️ Meiningen, Treffpunkt Marktplatz (Spaziergang aus allen Richtungen) 🕝 14.00

▶️ Mönchengladbach, Alter Markt (Spaziergang m. Dominik Röseler) 🕝 18.30

▶️ Neckarsulm, Marktplatz 🕛 17.00

▶️ Offenbach, Wilhelmsplatz 🕝 12.00

▶️ Potsdam, Babelsberger Park 🕛 19.00

▶️ Potsdam, Brandenburger Tor 🕛 12.00

▶️ Potsdam, Nowawes/Garnstr. (Meditation) 🕛 20.00

▶️ Rendsburg Schloßplatz (Kerze aufstellen) 🕛 19.00

▶️ Wiesbaden, Marktplatz 🕛 15.00

🔴 Montag, 11. Mai

▶️ Ahrensburg SH, Schlosspark (Spaziergang) 🕛 15.00

▶️ Annaberg.Buchholz, Marktplatz 🕝 19.00

▶️ Aue, An der Rotenkirche (Spaziergang) 🕛 17.00

▶️ Aue, An der Rotenkirche (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Auerbach/Vogtland, Altmarkt (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Bad Marienberg, Marktplatz 🕝 19.00

▶️ Bad Schandau, Marktplatz 🕝 19.00

▶️ Bergisch-Gladbach, Konrad-Adenauer-Platz (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Bischofswerda, Markt (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Bonn, Marktplatz 🕝 19.00

▶️ Borken, Marktplatz (Spaziergang) 🕝 18.00

▶️ Chemnitz, Rathaus 🕝 19.00

▶️ Donaueschingen, Max-Ripple-Platz (Eis essen) 🕝 19.00

▶️ Döbeln, Obermarkt 🕝 19.00

▶️ Döbern, Am Busplatz (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Dresden, Frauenkirche 🕛 19.00

▶️ Dresden, Palaisteich (zufälliges Eis Essen) 🕛 19.00

▶️ Duisburg, Stadttheater 🕛 19.00

▶️ Düsseldorf, Burgplatz (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Eibenstock, Platz des Friedens (Kundgebung) 🕛 19.00

▶️ Eilenburg, Markt 🕛 19 – 20:00

▶️ Eisenach, Markt (Spaziergang mit Begleitung) 🕝 19.00

▶️ Eisleben, Rathaus (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Erfurt, Domplatz 🕝 19.00

▶️ Fritzlar, Marktplatz um 19:00

▶️ Fulda, Domplatz (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Görlitz, Postplatz 🕛 19.00

▶️ Greifswald, Fischerbrunnen 🕝 19.00

▶️ Greiz, Markt (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Grimma/Sachsen, Marktplatz (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Hamburg, Rathaus (Demo) 🕝 19.00

▶️ Hamm/Westf., Pauluskirche (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Helmstedt, Sternberger Teich/Parkstreifen 🕛 19.00

▶️ Hettstedt, Marktplatz (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Jever, Marktplatz 🕝 19.00

▶️ Jockgrim, Bürgerhaus 🕝 19.00

▶️ Jüterbog, Marktplatz (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Kaiserslautern, Rathaus Haupteingang 🕛 19.00

▶️ Kassel, Cafe Alex 🕛 19.00

▶️ Kassel, Opernplatz (Meditation) 🕛 15.30

▶️ Klingenthal/Sachsen, Marktplatz 🕛 19.00

▶️ Köln, Konrad-Adenauer-Ufer/Musical am Dom (Menschenkette) 🕛 19.00

▶️ Krefeld, Rathaus (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Landau, Rathausplatz 🕝 19.00

▶️ Landsberg am Lech, Rathaus / Hauptplatz (Meditation/Eisessen/Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Leinefelde/Thüringen, Auf dem zentralen Platz 🕝 19.00

▶️ Leipzig, Nikolaikirche 🕝 17.00

▶️ Leipzig, Innenstadt (Spaziergang) 🕣 19.00

▶️ Lippstadt (NRW), Fußgängerzone (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Luckenwalde, Parkplatz Kaufland 🕣 19.00

▶️ Magdeburg, Domplatz 🕛 17.00

▶️ Markneukirchen, Busbahnhof (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Markt Schwaben, Marktplatz (Demo – weiß angezogen) 🕛 18.00-19.00

▶️ Marienberg/Sachsen, Marktplatz 🕛 18.30

▶️ Meissen, Marktplatz 🕛 19.00

▶️ Mönchengladbach, Alter Markt (Spaziergang m. Dominik Röseler) 🕝 18.30

▶️ Mühlhausen/Thüringen, Stätte (Hygienespaziergang) 🕝 19.00

▶️ Münster, Rathaus 🕝 19.00

▶️ Murnau/Staffelsee, Markt/Rathausplatz (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Neugersdorf, Hauptstr. (Stiller Protest) 🕛 17.00

▶️ Neuhaus, a. Rennweg Markt 🕛 19.00

▶️ Neukirch/Lausitz, Parkplatz der Gemeindeverwaltung 🕛 19.00

▶️ Neustadt b. Coburg, Parkplatz Frankenhalle 🕛 19.00

▶️ Nordhausen/Harz, Rathaus 🕛 19.00

▶️ Nürnberg, Königstor (Spaziergang zur Kaiserburg) 🕖 19:00 Uhr

▶️ Oberhausen, Friedensplatz 🕛 19.00

▶️ Oranienburg, Schloßplatz (Friedlicher Abendspaziergang) 🕛 18.00

▶️ Plauen, Postplatz/Wendedenkmal 🕛 19.00

▶️ Plauen, Wendedenkmal 🕝 15.00

▶️ Potsdam, Babelsberger Park 🕛 19.00

▶️ Potsdam, Brandenburger Tor 🕛 12.00

▶️ Potsdam, Breite Str./Pl.zw. Filmmuseum 🕛 18.00

▶️ Potsdam, Nowawes/Garnstr. (Meditation) 🕛 20.00

▶️ Ratzeburg, Marktplatz (Spaziergang, Meditation, Buch lesen) 🕝 19.00-20.00

▶️ Recklinghausen/NRW, Rathaus 🕝 19.00

▶️ Rendsburg, Schloßplatz (Kerze aufstellen) 🕛 19.00

▶️ Reichenbach/Vogtland, Markt 🕛 19.00

▶️ Rielasingen, Rathaus 🕛 19.00

▶️ Saalfeld/Saale, Marktplatz Ecke Sparkasse (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Schalkau/Thüringen, rund ums Rathaus 🕛 19.00

▶️ Schopfheim, Marktplatz (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Sebnitz, Marktplatz 🕛 18.30

▶️ Sebnitz, Marktplatz 🕛 19.00

▶️ Siegen, City Gallerie (#WIR2020) 🕛 19.30

▶️ Sondershausen, Landratsamt 🕝 18.00

▶️ Sonneberg, Stadtparkhüttla 🕝 19.00

▶️ Stralsund, Rathaus-Alter Markt 🕛 19.00

▶️ Thum/Erzgebirge, am Volkshaus (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Triptis, Marktplatz (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Trusetal, Ortsmitte (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Waren/Müritz, Markt 🕛 19.00

▶️ Weimar, Theaterplatz (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Windeck, Rathaus (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Worms, Bahnhof 🕛 11.00

▶️ Zeulenroda, Markt 🕛 19.00

▶️ Zittau, Herkulesbrunnen 🕛 18.30

▶️ Zwickau, Hauptmarkt 🕛 19.00

