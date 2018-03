Buchmesse: Charta 2017 für Meinungsfreiheit

Nach den Ereignissen in Frankfurt haben verschiedene Kulturschaffende reagiert. Das Auftreten und die Zusammenarbeit von Verantwortlichen beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels und linksextremen Kreisen schaden dem Kulturstandort Deutschland, sind ein geduldeter Angriff auf die Meinungsfreiheit und einer Demokratie unwürdig. Aus diesen Gründen wurde die Charta 2017 ins Leben gerufen und fand schnell prominente Unterstützer. In dem Video von EINPROZENT erläutert die Initiatorin, die Dresdner Buchhändlerin Susanne Dagen, ihre Beweggründe und ihr langjähriges Schaffen in der sächsischen Landeshauptstadt.

Ihr Appell ist ein Plädoyer für die Freiheit.

Mehr Infos unter: http://einprozent.de