Das ist nicht Afrika, wie man vermuten könnte. Diese Bilder stammen aus dem englischen Birmingham. Die britische Presse schreibt von einer „Zombie Gang“ und marodierenden „Youngsters“ bzw. „Teenagern“, die eine Aldi-Filiale angegriffen und dann geplündert haben.

Hier zwei politisch korrekte Beispiele: The Sun und Birminghammail.

Mindestens zwei Angestellte wurden dabei verletzt. Der „Vorfall“ trug sich bereits am Dienstag zu – die Behörden berichten, die Filiale sei am nächsten Tag wieder eröffnet worden. Also alles halb so schlimm und mit Freibad hat das nichts zu tun …