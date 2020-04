Lügenpolizei trifft Lügenpresse. Anders als im obigen Video, gefilmt von einem Amateur, kann sich im Beitrag vom Tagesspiegel die Polizei für ihre Übergriffe auch noch dreist rechtfertigen und die Journaille beschimpft die Teilnehmer als Rechtspopulisten und Verschwörungstheoretiker. Sollten mit den Corona-Maßnahmen nicht besonders die alten Leute geschützt werden? Offenbar stellt die Polizei für sie eine größere Gefahr dar. Derweil lachen sich die Dealer im Görlitzer Park ins Fäustchen. Für die Jagd nach Verbrechern reicht das Personal nicht mehr.

RETWEET! The 4th Reich's hub of the New World Order, "Democratic" Socialist Germany, beats those who protest the New World Order's Conona "Virus" & its "New Normal" welfare state!!! #DrainTheDeepState4thReich pic.twitter.com/G93KxKzD6Z

— Deep State Exposed® (@DeepStateExpose) April 25, 2020