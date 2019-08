Am Mittwoch wurde der Rettungsdienst zu einem Einsatz in die Piusstraße gerufen. Kurz vor Beendigung des Einsatzes machte sich ein Mann bemerkbar und gab an, von dem Rettungswagen zugeparkt worden zu sein. Als ihm ein Rettungssanitäter signalisierte, dass der Rettungswagen in den nächsten Minuten los fahren würde, wurde der Mann verbal aggressiv und beschwerte sich über das Parkverhalten der Rettungskräfte. Anschließend packte er einen Rettungssanitäter am Kragen und zog ihn an sich heran. Verletzt wurde niemand.

Der Mann wird als circa 55-65 Jahre alt beschrieben. Bei dem Angriff habe er ein Hemd getragen.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.