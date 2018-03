Alle Beweise: „Flüchtlingskrise“ folgt einer Strategie und wurde von langer Hand geplant!

Wer es immer noch nicht weiß, für den hat Gerhard Wisnewski alle Beweise in einem Video zusammen gefasst, dass die sogenannte Flüchtlingskrise von langer Hand geplant wurde:

In der Express-Zeitung schreibt er: „Die Philosophin Ayn Rand sagte einmal: «Man kann die Realität ignorieren, aber man kann nicht die Konsequenzen der ignorierten Realität ignorieren.» Besser kann man kaum zusammenfassen, was einer Bevölkerung droht, die sich an die kollektive Leugnung von Problemen und Missständen gewöhnt hat.“

Quelle: Wisnewski.ch

Foto: Screenshot Youtube