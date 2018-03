Ahlen: Von wegen „Bürger wollen .. “ – Linke will Höcke-Auftritt nicht hinnehmen

Am 13. April wird der Thüringer AfD-Politiker Björn Höcke zu einer Veranstaltung der Partei in der Stadthalle erwartet. Auf RadioWAF heißt es dazu: „Und das wollen Ahlener Bürger nicht einfach so hinnehmen. Sie wollen ein Zeichen gegen Rechts setzen – und eine Protestveranstaltung organisieren.“

Mit keinem Wort wird dabei erwähnt, dass der Initiator des Protests, für den wieder einmal ein breites Bündnis mobilisiert werden soll, Fraktionsvorsitzender der Linken im Rat der Stadt Ahlen ist. Am 29. März lädt Rainer Jenkel um 19:00 Uhr zu einem Vorbereitungstreffen in das Bürgerbüro der LINKE, Klosterstraße 16 in Warendorf, ein.

Auch eine „Gruppierung“ aus Münster will den Protest unterstützen. Wie viele „Ahlener Bürger“ dann am 13. April gegen Höcke auf der Straße sind, lässt sich dann wohl an der Zahl der eingesetzten Busse ablesen bzw. subtrahieren.