Knapp zwei Millionen Menschen wollen im September das ultrageheime Militärgelände Area 51 stürmen – um Aliens zu jagen. Welche Chancen haben sie und was werden sie finden? Außerdem: Ein neues Infrarotradar für US-Kampfjets könnte jede Menge UFOs erfassen. Die Bundeszentrale für politische Bildung informiert jetzt über den Erstkontakt mit Außerirdischen, während immer mehr Länder lieber eine Weltraumarmee ins All schicken. Es gibt Neues von der geheimnisvollen To The Stars Academy und wir schauen uns an, welche Informationen die History-Serie „Unidentified“ zwischen den Zeilen verrät… Über dies und mehr sprechen Robert Fleischer und Dirk Pohlmann in Ausgabe #3 von Erstkontakt.

Die komplette Sendung gibt es exklusiv für Abonnenten von ExoMagazin.tv – ebenso wie eine ausführliche Liste mit Links und exklusiven Informationen zur Sendung.