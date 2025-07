Epstein-Akte geschlossen

Die brisante Kundenliste von Jeffrey Epstein existiert gar nicht. Das behauptet vollkommen plötzlich und unerwartet das us-amerikanische Justizministerium (DOJ). Trump Supporter Alex Jones gibt sich empört und tut so, als handele es sich um eine Intrige gegen Donald Trump.

The DOJ is running cover for the CIA and Mossad.



NO ONE IS BUYING THIS!!



Next the DOJ will say ‘Actually, Jeffrey Epstein never even existed.” This is over the top sickening. pic.twitter.com/mudViXDfma