Bisher noch nichts Neues im Fall Epstein

Stand heute, 28. Februar 2025, gibt es folgende Informationen zu den neuen Epstein-Akten:

Die US-Justizministerin Pam Bondi kündigte am 26. Februar 2025 in einer Fox-News-Sendung an, dass am Donnerstag, den 27. Februar, neue Akten zum Fall Jeffrey Epstein veröffentlicht werden sollen. Sie sprach von „einer Menge Flugprotokollen, Namen und Informationen“, die möglicherweise brisante Details über Epsteins Netzwerk und prominente Kontakte offenbaren könnten. Die Identitäten von über 250 mutmaßlichen Opfern sollten jedoch geschützt bleiben. Der Druck, diese bisher unter Verschluss gehaltenen, gerichtlich freigegebenen Dokumente zu veröffentlichen, war zuvor von Politikern beider US-Parteien gestiegen.

Am 27. Februar wurden etwa 200 Seiten unter dem Titel „The Epstein Files: Phase 1“ freigegeben. Laut Medienberichten, wie etwa von der „New York Times“, enthielten diese jedoch kaum neue Erkenntnisse. Es handelt sich größtenteils um bereits bekannte Flugprotokolle und Kontaktinformationen von Mitarbeitern. Namen prominenter Personen wie Donald Trump (siebenmal in Flugprotokollen erwähnt), Prinz Andrew, Mick Jagger, Michael Jackson, Alec Baldwin und Naomi Campbell tauchen auf, stehen jedoch meist nicht in direktem Zusammenhang mit Epsteins Verbrechen. Neue Beweise oder Enthüllungen über das Ausmaß seines Netzwerks fehlen bisher.

Interessanterweise wurden die Akten nicht zuerst den Mainstream-Medien übergeben, sondern einer Gruppe konservativer Influencer und unabhängiger Journalisten auf der Plattform X. Zu den namentlich genannten Personen, die Zugang erhielten, gehören DC Draino, Libs of TikTok und Mike Cernovich. In Videos sieht man, wie sie Ordner aus dem Weißen Haus trugen, die angeblich die „Epstein-Akten“ enthalten. Auf X kursieren Berichte und Spekulationen, dass diese Verteilung ein bewusster Schritt war, um die traditionellen Medien zu umgehen und die Informationen direkt an die Öffentlichkeit zu bringen.

Pam Bondi forderte das FBI auf, bis zum 28. Februar (heute) weitere Akten bereitzustellen, da offenbar „Tausende von Seiten“ noch nicht veröffentlicht wurden. FBI-Direktor Kash Patel wurde beauftragt, die Gründe für die Zurückhaltung zu untersuchen und versprach Transparenz. Bislang liefern die freigegebenen Dokumente keine bahnbrechenden neuen Fakten, was Spekulationen über eine mögliche Vertuschung weiter anheizt. Die Rolle der genannten Influencer – DC Draino, Libs of TikTok und Mike Cernovich – sorgt für zusätzliche Diskussionen, da sie als rechte oder konservative Stimmen bekannt sind. Was weiterhin ans Licht kommt, bleibt abzuwarten.