Musk beschuldigt Trump: „Er steht in den Epstein-Akten!“

Der Streit erinnert mich an die Zeit der guten alten Piratenpartei. Alles wurde öffentlich ausgetragen und dabei keine Peinlichkeit ausgelassen. So passiert es nun auch zwischen Donald Trump und Elon Musk. Für mich nicht weiter verwunderlich, man musste damit rechnen.

Musk fing an, sich öffentlich gegen Trumps Big Bill zu wenden, Trump schoss zurück und behauptete, Musk sei über jedes Detail des umstrittenen Haushaltsausgabengesetzes informiert gewesen und hätte es für gut befunden. Musk wiederum entgegnete, er habe von nichts gewusst und so weiter.

Wen das Gekeife interessiert, der schaue sich die einzelnen Postings auf X bzw. Truth Social an. Nur soviel sei gesagt, es ist Donald Trump, der sich öffentlich widerspricht und von Musk damit der Lüge überführt wurde. Nun gipfelt der Streit darin, dass Elon Musk eine Umfrage gestartet hat, ob es sinnvoll sei, eine neue Partei zu gründen und in der Beschuldigung, dass Donald Trump in den Epstein-Akten belastet werde, was der Grund dafür sei, dass sie nicht weiter veröffentlicht werden. Bam!