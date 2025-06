Trügerische Hoffnungen

Einen Tag nach dem ach so wegweisenden Urteil zugunsten von Compact hat das BKA wieder zugeschlagen. Die DRECK-Zeitung schreibt von einer „Razzia gegen rechtsextreme Internet-Hetzer“. Wer noch an so etwas wie den Rechtsstaat glaubt, dem ist genauso wenig zu helfen, wie denen, die den völkerrechtswidrigen Einsatz der Bundeswehr im Jugoslawienkrieg immer noch für ein Versehen halten, als würde es sich bei menschgemachtem Recht um Naturgesetze handeln.

Die USA zeigen eindrucksvoll, wie es geht. RFK Junior hat Donald Trump die Stimmen der Impfgegner, Coronakritiker und Verschwörungsgläubigen zugeschanzt, jetzt stellt sich heraus, auf welcher Seite der Heuchler wirklich steht. Von MAGA ist nicht viel geblieben, es geht weiter in Richtung Überwachungsstaat. Donald Trump wurde nicht umsonst von einflussreichen Milliardären unterstützt. Der Krieg um den Iran geht natürlich ebenso weiter, wie die Ukraine keinen Frieden finden wird. Aber die Gutgläubigen halten fest an ihren Seifenblasen, in der Hoffnung, ihre Existenz bliebe irgendwie von den Umwälzungen verschont.

Gibt es denn einen Ausweg?