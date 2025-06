Vom Impfgegner zum Überwachungsminister – RFK Jr. will Wearables für alle Amerikaner

Was für eine Wende: Robert F. Kennedy Jr., einst lautstarker Impfkritiker und prominenter Redner auf der Berliner Großdemo gegen die Coronamaßnahmen, sitzt heute als US-Gesundheitsminister im Amt und fordert nichts Geringeres als eine digitale Totalerfassung per Armband.

Laut Politico will Kennedy, dass innerhalb der nächsten vier Jahre alle Amerikaner ein Wearable tragen – Smartwatch, Fitness-Tracker oder Glukose-Sensor inklusive. Die Geräte sollen Gesundheitsdaten in Echtzeit messen und angeblich helfen, chronischen Krankheiten vorzubeugen.

Kennedy plant dafür eine der größten Werbekampagnen der US-Gesundheitsbehörde HHS. Sein Ziel: Kontrolle durch Technik – verkauft als Eigenverantwortung. Der Slogan: „Make America Healthy Again“.

Dabei ist klar, wohin die Reise geht: Gesundheitsdaten in der Cloud, zugänglich für Behörden, Konzerne, Forscher. Und wer nicht mitmacht? Bekommt vielleicht irgendwann schlechtere Versicherungsbedingungen oder gleich einen digitalen Warnhinweis auf den Sozialakten-Score.

Der Mann, der einst gegen Zwang und Überwachung demonstrierte, fordert nun selbst flächendeckende Erfassung – und das per Hightech-Fessel am Handgelenk. Für Kennedy ist ein 80-Dollar-Wearable offenbar die moderne Alternative zur umstrittenen Spritze. Die Freiheit bleibt dabei auf der Strecke.

RFK Jr: "My vision that is every American is wearing a wearable (electronic data collection device) within four years."