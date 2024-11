Ampel-Trumpel: Es läuft alles nach Plan!

Das Ampel-Aus kam nicht plötzlich und unerwartet, sondern auf Befehl. Preisfrage: Wer fehlte beim diesjährigen Bilderberg-Treffen? Die Antwort: Christian Lindner. Sein letzter Auftrag lautete, einen Vorwand für das Aus der Ampel-Regierung zu liefern. Er wird bestimmt bald woanders Karriere machen, so wie Sebastian Kurz zum Beispiel. Sein Gönner, so sagt man, habe eine Vorliebe für junge Politiker und Teenagerblut. Und er zählt zu den mächtigen Männern, die Donald Trump fördern.

Mit wem man weiter in der Politik rechnen muss, ist kein Geheimnis: Friedrich Merz. Nicht umsonst stand er nebst Justizminister Buschmann auf der Gästeliste der Bilderberger. Er ist seit langem Wunschkanzler von KKR, jener Investorengruppe zu der der Springerkonzern gehört. Da versteht sich die gute Presse, die Merz erhält, wie von selbst. Es bleibt ja alles in der Familie. Und zu dieser Familie gehört natürlich auch Springer-Vorstand Döpfner und Peter Thiel, der einst mit Elon Musk Paypal gründete. Das sind gleich zwei Typen, die zum Superschurken in einem James Bond Film taugen oder als Widersacher von Batman selbst dem Joker das Fürchten lehren könnten.

Ich will nicht allzu schwarz malen, aber es gibt nicht viel Grund zum Jubeln. Ja, die Wähler in den USA haben Trump gewählt, weil sie sich von ihm etwas versprechen, was nicht unbedingt dasselbe sein muss, was Trump versprochen hat. Er wird einiges davon liefern, vielleicht das Ende des Ukrainekriegs und dann wird wieder eine Art von „Höherer Gewalt“ wie bei der Pandemie eintreten, was als Rechtfertigung dienen wird für allerlei harte Einschränkungen. In einem Video von Marc Friedrich zur US-Wahl hörte ich diesen euphorisch sagen, die Amerikaner hätten sich entschieden für Freiheit, für Frieden, gegen Zensur… Das mag sein, doch mit den Silicon-Valley Milliardären, die Trump finanzieren, bekommen sie aber genau das Gegenteil. That’s it!

Und auch Friedrich Merz wird ein wenig trumpeln, denn ab sofort ist Wahlkampf. Man könnte als kleines Geschenk an die konservativen Wähler das Selbstbestimmungsgesetz wieder kassieren. Oder das zumindest versprechen. Und hi und da ein paar Verschärfungen beim Asylgesetz, so wie gehabt.

Olaf Scholz hat in seinem Pressestatement übrigens gleich zu erkennen gegeben, warum es mit seiner Kanzlerschaft zu Ende geht: Die Ukraine! Er will weiter Selensky unterstützen, darum muss er weg. Die Trump-Administration hat andere Pläne. Welche, das werden wir bald sehen, denn rein zufällig tritt auch Donald Trump erst im Januar sein Amt an.

Auch das Märchen, dass die Presse wieder einmal weltweit daneben gelegen hat, will bei mir nicht so recht verfangen. Wem dient der Vertrauensverlust in die alten Medien, wenn nicht denen, die das Internet dominieren? Und das sind wiederum jene, die Trump zurück ins Weiße Haus gebracht haben.