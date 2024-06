Friedrich Merz, der neue Bilderberg-Kanzler?

Spekulieren muss erlaubt sein. Kürzlich tagten die Bilderberger in Madrid, dieses Mal stürzten sich bis auf wenige Ausnahmen nicht einmal die alternativen Medien auf die streng geheime Konferenz, deren Existenz erst seit einigen Jahren von den Veranstaltern eingeräumt wurde.

Auf der Gästeliste standen neben Chairman Döpfner vom Springerkonzern, „Oppositionsführer“ Friedrich Merz, Justizminister Marco Buschmann und Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt. Für Christian Lindner und Olaf Scholz gibt es offenbar keine Verwendung mehr, wenn es stimmt, was angeblich nur Verschwörungstheorie ist.

Welche Schlagzeilen haben BILD, WELT und Co. in den letzten Wochen vermehrt gebracht? AfD stürzt ab, AfD stürzt ab, AfD stürzt ab und wird von SPD überholt und immer wieder Merz, der als starker Mann aufgebaut wird. Daneben ganz viel Ampel-Schelte, Grünen-Verrisse, wie man es von Springer gewohnt ist. Nach der gestrigen Klatsche für Frankreichs Staatspräsident Macron, fragt die BILD, ob auch in Deutschland Neuwahlen kommen könnten. Klar erkennbar: Friedrich Merz ist der gesetzte Kandidat, was nicht heißt, dass er auch Kanzler wird. Schließlich kam die SPD auch nicht an der AfD vorbei, wie die BILD es die ganze Zeit behauptete.

Olaf Scholz, der kaum noch gute Presse bekommt, müsste nicht mal um Neuwahlen ersuchen, wie es einst Schröder praktizierte, er könnte einfach zurücktreten und die Ampel auflösen. Die Grünen wären in jedem Fall raus und Friedrich Merz Bundeskanzler. Bei Neuwahlen riskiert man, dass die AfD ihre Zustimmung ausbaut. Andererseits kam Angela Merkel so an die Macht und konnte sich dort lange Jahre halten. Zuvor stand sie auf der Gästeliste von….?