Das vorläufige Endergebnis

Die Kampagnen gegen die AfD haben vor allem in den neueren Bundesländern keine Wirkung gezeigt. Besonders spannend wird wohl die Frage sein, was nun aus den Ermittlungen gegen Krah und Bystron wird. Verlaufen sie einfach so im Sande?

Einige kuriose Parteien haben den Sprung ins „EU-Parlament“ geschafft. Die Satire „Partei“ bekommt neben Martin Sonneborn nun einen zweiten Sitz. Die „Partei des Fortschritts“ hat einen Sitz ergattert und die „Sei kein Arschloch“ Volt-Truppe kommt auf drei Mandate. Weitere Exoten sind ÖDP und Tierschutzpartei mit jeweils einem Sitz.

Die frühere NPD, jetzt „Die Heimat“ hat wieder nicht genügend Stimmen erhalten. Der damalige Parteivorsitzende Udo Voigt war von 2014 – 19 Mitglied des Europaparlaments.

