Krah ist nicht „Teil der AfD im Europaparlament“

Lange hat man gewartet auf ein Statement von AfD-Politiker Maximilian Krah. Jetzt ist klar, warum das so lange dauerte. Am Montag stimmten seine Parteikollegen dafür, ihn nicht in die AfD-Delegation aufzunehmen. Krah bleibt also in der Partei, sitzt aber als Fraktionsloser im Europaparlament. Damit hofft die AfD, wieder in die ID-Fraktion aufgenommen zu werden, aus der sie auf Betreiben von Marine Le Pen ausgeschlossen worden war.

Krah hält dieses für falsch, teilte er über X mit.