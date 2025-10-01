Trump: „Amerika wird von innen angegriffen“ – Wadephul will sofortige Wehrpflicht wegen „äußerer Bedrohung“

Außenminister Johann Wadephul (CDU) hat sich für eine umgehende Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland ausgesprochen. Als Grund wird täglich die äußere Bedrohung durch Russland und Drohnen unbekannter Herkunft heruntergebetet.

Donald Trump will derweil das Verteidigungsministerium in Kriegsministerium umbenennen und beschwört den inneren Feind, der die USA bedroht:

Das ist es. Nur in den letzten Jahrzehnten kamen die Politiker irgendwie zu dem Glauben, dass es unsere Aufgabe sei, die fernen Regionen Kenias und Somalias zu überwachen, während Amerika von innen angegriffen wird. Wir sind von innen angegriffen. Nicht anders als ein feindlicher Angreifer, aber in vielerlei Hinsicht schwieriger, weil sie keine Uniformen tragen. Zumindest wenn sie eine Uniform tragen, kann man sie ausschalten. Diese Menschen tragen keine Uniformen. Aber wir werden von innen angegriffen. Wir werden es o schnell wie möglich beenden!

Seine Rede wird mal wieder wegen gefährlicher Rhetorik kritisiert, die Maßnahmen als Mobilmachung aufgebauscht, während in Deutschland freilich unter umgekehrten Vorzeichen genau dasselbe geschieht. Ob man es nun Spannungsfall und danach Verteidigungsfall nennt oder eine sonstige Lage von nationaler Tragweite konstruiert, es läuft überall auf das gleiche hinaus. Wohin das führen kann, ist hier beschrieben. Passt auf euch auf!