Kiesewetter will „Spannungsfall“ ausrufen wegen Drohnenvorfällen

Kaum ein Tag vergeht ohne neue Schlagzeilen über sogenannte Drohnenvorfälle – und schon werden Forderungen laut, die Alarmglocken schrillen lassen. Laut t-online will der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter jetzt ernsthaft die Ausrufung des sogenannten „Spannungsfalls“ prüfen lassen. Damit könnten Reservisten eingezogen, Soldaten mobilisiert und weitreichende Notfallmaßnahmen beschlossen werden.

Im Grundgesetz ist das Verfahren geregelt und dient als Vorbedingung zum „Verteidigungsfall“ – also Kriegsrecht.

Grundgesetz Art 80a (1) Ist in diesem Grundgesetz oder in einem Bundesgesetz über die Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung bestimmt, daß Rechtsvorschriften nur nach Maßgabe dieses Artikels angewandt werden dürfen, so ist die Anwendung außer im Verteidigungsfalle nur zulässig, wenn der Bundestag den Eintritt des Spannungsfalles festgestellt oder wenn er der Anwendung besonders zugestimmt hat. Die Feststellung des Spannungsfalles und die besondere Zustimmung in den Fällen des Artikels 12a Abs. 5 Satz 1 und Abs. 6 Satz 2 bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen. (2) Maßnahmen auf Grund von Rechtsvorschriften nach Absatz 1 sind aufzuheben, wenn der Bundestag es verlangt. (3) Abweichend von Absatz 1 ist die Anwendung solcher Rechtsvorschriften auch auf der Grundlage und nach Maßgabe eines Beschlusses zulässig, der von einem internationalen Organ im Rahmen eines Bündnisvertrages mit Zustimmung der Bundesregierung gefaßt wird. Maßnahmen nach diesem Absatz sind aufzuheben, wenn der Bundestag es mit der Mehrheit seiner Mitglieder verlangt. Quelle: https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_80a.html

Auch Wahlen wären auf unbestimmte Zeit aussetzbar…