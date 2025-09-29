Systemwechsel: Deutschland und Europa nach dem Krieg

Hier nun die angekündigte Fortsetzung: Die Bundesrepublik ist Geschichte, Deutschland zerfallen, nicht zweigeteilt, sondern zersplittet, aber es existiert weiter. Ähnlich ist es Frankreich, Italien, Benelux und vielen ehemaligen Ostblockstaaten ergangen. Der Kuchen, von dem die Ukraine nur ein ganz kleines Stück war, ist unter den neu entstandenen Machtblöcken aufgeteilt. Es gibt autoritäre Übergangsregierungen, die nur der Verwaltung dienen und mit bewaffneten Einheiten auf der Straße für Ruhe sorgen. Die Sicherheitskräfte werden problemlos aus dem Heer der Arbeitslosen rekrutiert und dabei selbst von immer mehr autonomer Technologie überwacht und „unterstützt“. Ohne digitale ID geht nichts mehr, auch nicht in den zerstörten Katastrophengebieten.

Bargeld bunkern und Edelmetalle horten hat sich als nutzlos erwiesen, denn die Währungsreformen haben das alte Geld über Nacht für ungültig erklärt, anonym gekauftes Gold kann man ohne Herkunftsnachweis nicht mehr in den Wirtschaftskreislauf einbringen, der vollständig digital überwacht wird. Die Karten werden gänzlich neu gemischt, nichts bleibt mehr beim Alten. Die Demokratie wird doch KI-Systeme abgelöst, die den „Wählerwillen“ präzise berechnen und umsetzen. Nur zu unserem Besten!

Zum Schluss noch eine rhetorische Frage: Warum haben die patriotischen Parteien, wie AfD, FPÖ, PVV, SVP und so weiter das Ganze nicht verhindert?

A: Weil sie keine absolute Mehrheit bekommen haben.

B: Der Meloni-Effekt

C: Ein sterbendes System kommt nicht mehr zur Vernunft