Schweden: Kontrolle verloren – Regierung muss bald das Militär einsetzen

Der entsetzliche Mord vor laufender Kamera an dem christlichen irakischen Flüchtling Salwan Momika hat das einstige Multikultivorzeigeland Schweden wieder in die Schlagzeilen gebracht. Die Gesellschaft ist durch die Masseneinwanderung nachhaltig beschädigt und migrantische Terrorbanden halten das Land in Atem. Allein in diesem Monat soll es an die dreißig Bombenanschläge gegeben haben. Die Regierung ist machtlos.

BREAKING NEWS: „Der schwedische Staat hat keine Kontrolle“

Der schwedische Ministerpräsident und die Regierung halten eine Pressekonferenz zum jüngsten massiven Anstieg der Bombenanschläge und tödlichen Bandenschießereien ab. Die Regierung erklärt, sie habe die Probleme geerbt und der Staat habe derzeit keine Kontrolle.

Die Regierung kündigt neue Gesetzesvorschläge an, darunter den Entzug der schwedischen Staatsbürgerschaft für Kriminelle und das Abhören von Kindern unter 15 Jahren. Seit Jahresbeginn explodierten in Schweden mehr als 30 Bomben

Nicht nur, dass sich die Banden gegenseitig bekämpfen und gezielt minderjährige Kinder als Mörder rekrutieren, sie greifen auch regelmäßig die Polizei an, verüben Bombenanschläge auf Behörden und drohen Richtern mit Ermordung. Der Mob auf der Straße stellt sich dabei oft auf die Seite der Kriminellen und lässt sich zu Unruhen und Plünderungen aufstacheln.

Die Polizei ist an vielen Stellen überfordert und nicht entsprechend ausgerüstet. Langfristig kommt die Regierung nicht umhin, das Militär einzusetzen und sich ein Beispiel an Nayib Bukele zu nehmen, der El Salvador in Rekordzeit wieder zu einem sicheren Ort gemacht hat. Dazu waren drastische Maßnahmen erforderlich, aber sie haben gewirkt. Wenn in Deutschland nicht bald eine Politikwende einsetzt, wird es leider dem Negativbeispiel Schweden folgen. Der Mordanschlag auf den Islamkritiker Michael Stürzenberger in Mannheim hat gezeigt, wohin die Reise gehen kann, wenn man weiterhin die Multikulti-Parteien wählt, zu denen nach wie vor die Union gehört!