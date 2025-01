Schweden: Islamkritiker Salwan Momika während Livestream ermordet

Stockholm. Der prominente Islamkritiker Salwan Momika ist offenbar in der Nacht ermordet worden. Heute sollte ein Urteil gegen ihn verkündet werden, denn er war der Voksverhetzung angeklagt. Seine öffentlichen Koranverbrennungen hatten für diplomatische Krisen zwischen Schweden und dem Irak gesorgt. Wie es laut etlichen Online-Meldungen heißt, soll er während eines Livestreams ermordet worden sein, bei dem er wie üblich, um Unterstützung zur Finanzierung der Prozesskosten gebeten habe. Nun ist seine Stimme für immer verstummt.

Salwan Momika, Iraqi, known for burning the Quran, was assassinated in an armed attack in his apartment in Södertälje, Sweden, last night while livestreaming.



Salman Rushdie, Charlie Hebdo, Theo Van Gogh, David Amess, and several others attacked in the name of Islam and against… pic.twitter.com/xyjRGUPXWN