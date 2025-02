Heute blau und morgen blau

Ich will niemandem die Hoffnung nehmen, denn

… gibt es nur woanders, aber nicht im besten Deutschland aller Zeiten. Das System lässt an allen Stellen genügend Spielraum für Manipulationen, am Ende gilt, was über die „Leitmedien“ verkündet wird. Wenn sich dann herausstellt, dass hi und da ein paar „Unregelmäßigkeiten“ aufgetreten sind, fallen diese meist nicht ins Gewicht, selbst wenn die Wahlen, wie jüngst in Berlin oder 2008 in Hessen, wiederholt werden müssen.

Dennoch kann man nicht gänzlich gegen einen erkennbaren Volkswillen oder Unmut auf Deibel komm raus Wahlen manipulieren. Alles hat seinen Preis. Heute Abend wissen wir mehr! Bis später!