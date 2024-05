Der #Stolzmonat naht mit ganz großen Schritten

Und Tessa packt Georgine von hinten an die Schulter! Da sollte Stimmung aufkommen, aber schon letztes Jahr wurde #Pride mit Stolz über- und dann ersetzt, dass so manchem Queertreiber vor Wut der Stöpsel aus dem Popo geflogen ist. In wenigen Tagen ist es wieder so weit und dieses Mal gibt es sogar noch eine passende Melodie dazu, mit der man die Regenbogennazis so richtig auf die Palme bringen kann. Dö dö dö dö dö – dö dö dö dö, ihr wisst schon. Das wird ein Spaß.

Und sie haben allen Grund, sauer zu sein, die Herren, Damen und sonstigen Geschlechtsverwirrten von den Sodomitisch-pädophilen Demokraten (SPD), denn die Lufthoheit über die Kinderbetten haben sie schon verloren. Die Jugend wählt nämlich lieber rechts. Die große Verschwulung wird nicht eintreten, die Mehrheit lässt sich nicht umpolen, sie ist und bleibt hetero und bevorzugt die klassische Familie als Lebensmodell. Was denn sonst? Darauf darf man ruhig ein bißchen stolz sein und jedem Queerulanten die wahre Bedeutung von (m/w/d) erklären: Männlich, weiß, deutsch!