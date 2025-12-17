ai

Hält Merz noch bis März?

Fantareis

Wenn auch aus unterschiedlichen Gründen sind sich Rechts und Links in der Causa Merz ziemlich einig. Er soll weg und mit ihm die desolate Pleitepolitik von SchwarzRot. Die einen wollen einfach noch mehr Sozialismus, Zwangssolidarität und Umverteilung, und darum eine Linkskoalition, die anderen, dass die Union wieder „konservativ“ wird, was sie nie wirklich war. Das Gerangel wird ein Ende finden, denn der vorzeitige Abgang von Friedrich Merz ist längst hinter verschlossenen Türen beschlossene Sache. Es braucht nur noch einen Vorwand als Auslöser.

Da wären die anstehenden Landtagswahlen. Während die AfD im Osten bereits auf Regierungskurs hoffen kann, sieht es in den alten Bundesländern noch nicht ganz so rosig aus. Es beginnt im März mit den Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Wenn die Union schlecht abschneidet und die AfD entsprechend zulegt, könnte es das für Merz gewesen sein. Dann müssten Neuwahlen her, auch auf die Gefahr hin, dass die AfD auf Bundesebene so stark wird, dass ein Regieren ohne sie faktisch unmöglich wäre. Die Altparteien grübeln schon lange gemeinsam, mit welchen Tricks man dieses Szenario am besten verhindern kann. Vielleicht mit Corona-Notstand? Oder mit dem Spannungsfall? Möglichkeiten gibt es viele, die Wahlen zu verschieben. Merz kommt weg.

Das diesjährige Bilderberg-Treffen hat aus deutscher Sicht nicht mit besonders hochkarätigen Gästen aufgewartet. Für die Union durften Reiche und die Klöcknerin antreten, kein Überraschungskandidat, wie dazumal Merkel oder vor der letzten Wahl Friedrich Merz, den man sich schon als Kanzler ausgeguckt hatte. Wer nach seinem Abgang ran darf, scheint den Granden ziemlich egal zu sein und das zeigt, wo Deutschland inzwischen auf der Werteskala steht. Ferner liefen…

Fantareis

Musiker, Autor, Publizist

, , ,

Kommentare

Eine Antwort zu „Hält Merz noch bis März?“

  1. Avatar von Ralf.Michael
    Ralf.Michael

    Im Merz ? Passt genau ! An den “ Iden des Merz “ ist schon so mancher Merz zu Fall gekommen :o((

    Antworten

