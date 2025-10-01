Grundgesetz Art. 80a – welche Rechte im Spannungsfall kassiert werden können

Das Grundgesetz regelt im Artikel 80a, unter welchen Voraussetzungen sogenannte Notstandsregelungen greifen dürfen. Quelle: gesetze-im-internet.de. Der Paragraf selbst schreibt nicht, was verboten wird – er öffnet aber die Tür dafür, dass zahlreiche Grundrechte massiv eingeschränkt werden können, sobald der Bundestag mit Zweidrittelmehrheit den sogenannten Spannungsfall ausruft.

Betroffen sind unter anderem Berufsfreiheit und Bewegungsfreiheit: Jeder kann zum Wehr- oder Zivildienst verpflichtet werden, im Ernstfall auch Frauen im Sanitätsdienst. Reisen können beschränkt, Wohnorte zugewiesen und ganze Regionen evakuiert werden. Auch das Eigentum ist nicht mehr sicher – Fahrzeuge, Produktionsanlagen und Immobilien können eingezogen oder zwangsweise genutzt werden. Unternehmen dürfen zur Rüstungsproduktion oder Versorgung verpflichtet werden.

Dazu kommt der Zugriff auf Kommunikation: Das Post- und Fernmeldegeheimnis wird aufgeweicht, Telefonate, Internet und Postsendungen können überwacht oder blockiert werden. Selbst die Trennung von Polizei und Militär gilt nicht mehr – die Bundeswehr darf im Inland eingesetzt werden, um „Sicherheit“ und „Ordnung“ zu gewährleisten.

Zur besseren Übersicht: