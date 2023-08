Wunschzettel an die Weihnachtsgans – Nachklapp zur Vorfelddebatte

“Gebt mir mein altes Deutschland zurück”, forderte der geschätzte Imad Karim 2016 in einem Vortrag, den er kürzlich wiederveröffentlicht hat. Was wäre dadurch gewonnen? Ich fürchte nichts, wir kämen nicht im Geringsten eines Besseren belehrt unweigerlich an der selben Stelle aus.

Ob sich das Ruder noch herumreißen lässt und wenn ja, auf welche Weise, wurde hier von Nero Redivivus und Peter Backfisch umrissen und fleißig diskutiert. Ich kümmere mich nun um das Danach und gebe zu, es fällt mir unglaublich schwer, mir ein Deutschland ohne Untertanengeist, Bürokratie, ausufernden Sozialstaat und all den Wahnsinn vorzustellen, der unser Land an den Abgrund gebracht hat.

Aber wenn ich schon einen Wunschzettel schreiben darf, ist Bescheidenheit fehl am Platz. Ran an den Speck:

Berlin bekommt den Status Hauptstadt dauerhaft entzogen. Ob Deutschland überhaupt einen neuen Regierungssitz mit teurem Parlament bekommt, wird per Volksabstimmung entschieden. Ich werde mit NEIN stimmen.

Parteien werden verboten, für ehemalige Mitglieder wird ein Wiederbetätigungsverbot verhängt.

Der Annahmezwang für Zentralbankengeld wird aufgehoben, die Zentralbanken sind damit ihres Geschäftsmodells beraubt und werden überflüssig.

Finanzämter werden geschlossen, Steuern abgeschafft. Für Verwaltung und Infrastruktur richtet sich das Budget in jeder Region nach Einwohnerzahl. Diese Summe kann nicht durch Schuldenaufnahme vergrößert werden.

Das Sozial- und Gesundheitswesen wird umstrukturiert und regional ausgerichtet. Die Rentenkasse wird aufgelöst, für bisherige Anwartschaften werden die Einzahler angemessen entschädigt.

Die allgemeine Schulpflicht entfällt. Es gilt das Prinzip des lebenslangen Lernens, das sich nicht an starren Lehrplänen orientiert.

Ich muss lachen, ein Deutschland ohne Pflichten, Verordnungen und Vorschriften bis in den Privatbereich hinein?

Weiter geht’s: Mülltrennung wird abgeschafft.

Ehe für alle, “freie Geschlechtswahl” und Gendersprache entfallen

Das Strafrecht richtet sich auf die Rehabilitierung der Opfer aus. Therapien für Sexualstraftäter entfallen.

alle Religionsgemeinschaften bekommen den Status der “Körperschaft des öffentlichen Rechts” entzogen.

Nein, ernsthaft, das soll mit den paar Deutschen von heute, die nach einem Zusammenbruch noch übrig sind, verwirklicht werden? Ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, tut mir leid. Mir ist auch die Staatsform erst mal ziemlich schnuppe. Was nutzt die beste Demokratie, wenn die Gesellschaft dahin ist und keine Werte mehr hat?