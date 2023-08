Er(n)ste Idee einer “quasi-strategischen Stufentheorie der Machtübernahme” für eine “AfD als Bewegungspartei Neuen Typs” – daselbst Amigdala-kompatibel enthirnt von Nero II.

Deutschland braucht eine Revolution!

Darum braucht ein wahrhaftig kämpferisches Deutschland: 1. eine “Neue Außerparlamentarische Opposition” – “NAPO” – wie desweiteren 2. zu dem sozialrevolutionären Zweck der “direkten Aktion” einer tatkräftigen Durchführung einen “Außerparlamentarischen Aufstand” durch 3. die “subversive Avantgarde” einer komplementären “Bewegungspartei Neuen Typs” in 4. schöpferischer Kampfeinheit mittels des dynamisch-simultanen Synergieeffektes einer aktiven parteipolitischen Unterstützung der einzigen parlamentarischen Opposition im Reichstag: und dies alles jetzt sofort– aber nicht irgendwann an irgendeinem “Sankt-Nimmerleinstag in dystopischer Zukunft”!

Ansonsten könnte es für uns und unsere “Restheimat Deutschland” (was von letzterer dann auch immer in des Gott-Sei-Bei-Uns Namen noch übrig sein wird!) massiv zu spät sein.

Auf alle Fälle (und Not- wie auch Glücksfälle!) ist Eile geboten: In Anbetracht der aktuellen Umfragewerte um die ca. 22 Prozentpunkte volatiler potentieller Wählerzustimmung in diesem “Hochsommer der AfD” dürften unserer neuen Hoffnungsträger-Volkspartei noch ungefähr 33 Prozentpunkte (33% = diese ominöse Zahl könnte bei einigen “Vogelschiss-Neurotikern” allerdings “historisierende Tretminenfeld-Reflexe” auslösen!) fehlen, um alsdann – so bald wie nur möglich? – Neuwahlen sofort erzwingen zu können. In diesem “besten Ernstfall eines AfD-Triumphes” würde dermaßen eine “Ampel-stürzende” und damit “Höcke-kompatible” absolute Mehrheit von 51 Prozent erreicht werden können!

Ein wahrhaftig kämpferisches Deutschland braucht die perfekte Synthese von Straßenkampf und Wahlkampf: Also braucht Deutschland 1. einen Generalstreik sowie 2. Neuwahlen und 3. eine aus diesen hervorgehende absolute AfD-Mehrheit als Vorstufe zu einer freiheitlich-säkular sozialpatriotischen Revolution: und dies alles jetzt sofort – noch vor dem “Superwahljahr 2024”!

Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren: Deutschland braucht eine Revolution – jetzt sofort!

Nero Redivivus in der radikalen August-Mitte des Hoffnungsträger-Hochsommers 2023