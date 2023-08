Was ist das Vorfeld einer Bewegung? Kann eine Oppositionsbewegung damit die Macht erobern? Braucht die AFD ein Vorfeld?

Dieser Tage ist auf Opposition24 ein sehr interessanter Artikel erschienen. Die Idee einer “quasi-strategischen Stufentheorie der Machtübernahme – für eine AfD als Bewegungspartei Neuen Typs” von Nero Redivivus.

Redivivus sieht für die Machtübernahme der Opposition vier Punkte zwingend für erforderlich:

Eine neue außerparlamentarische Opposition-NAPO (Synthese von Straßenkampf und Wahlkampf) Generalstreik und Neuwahlen Eine absolute AFD-Mehrheit von 51% Dies alles sofort!

Viele Reaktionen darauf waren: Was soll das? Das sind Phantasien, Visionen, Träumereien, fernab jeder Realisierbarkeit. Die Zeit dafür ist doch gar nicht reif.

Dem ist entgegenzuhalten, welch andere Konzepte zur Durchsetzung von Veränderungen gegen das volksfeindliche Agieren der Eliten liegen alternativ dazu vor? Dem Autor dieser Zeilen sind die vier von Revidius genannten Stufen in jedem Fall ernstzunehmendere Vorschläge, als das ewige Gerede von einem „Vorfeld“ der Neuen Rechten (NR). Welche bei jeder Volksbewegung der letzten Jahre (Migrationskrise, Corona, Krieg und Frieden) ratlos abseits gestanden hat und für verhaftete und verfolgte Akteure in der Regel nur Spott und Beschimpfungen übrig hatte.

Richtig ist sicherlich, dass Handlungsstrategien erst dann umzusetzen sind, wenn die Zeit dafür reif ist. Für Deutschland scheint es aber nie eine reife Zeit zu geben. Man kann mit Sicherheit prognostizieren, dass ein Startschuss dafür in diesem Land nicht fallen wird, dafür sind die Deutschen zu sehr in ihre „Inferiotät als Staatsräson“ (Günter Maschke) gefangen.

Was meint die NR mit „Vorfeld“. Die Linke nannten das früher „Mobilisierung der Massen“. Im Kern ist es eine leninistische Theorie.

Diejenigen der NR, die in einem fort, die besondere Wichtigkeit eines „Vorfeld“ betonen, haben sich zu diesem selbst ernannt und ihre Einbildung steht außerhalb jedweder Realität. Ich nenne es gar Realitätsverlust! In der Psychologie ein Krankheitsbild. Sie werden nie einen Stimmungsumschwung herbeiführen und wenn er kommen sollte, werden sie diesen nicht anführen. Im Gegensatz zum bekannten gallischen Dorf im Norden Frankreich, wird das kleine Dorf in Sachsen-Anhalt eine derartige geschichtsträchtige Rolle nicht übernehmen können. Auch nicht ihre anderen Theoriedenker, die mit einem Promille von Gerechten in dunklen Zimmern sitzen und jammern, dass dem Volk der theoretische Durchblick fehlt.

In den kleinen zarten Oppositionsbewegungen der letzten Jahre, Migrationskrise, Corona mit den Querdenkern und Krieg und Frieden hat sich das bereits bestätigt. Nirgends spielte die NR die allerkleinste Rolle, geschweige, hatte sie eine Führungsrolle inne.

Querdenker hat man verleumdet und beschimpft. Nachzulesen in Compact 2/23, in einem Gespräch mit dem Herausgeber Jürgen Elsässer und einem der führenden „Denker“ der NR, Benedikt Kaiser. So nennt Kaiser die Protestierenden „Hippies und Typen die man nicht für voll nehmen kann, weil Ihnen das theoretische Rüstzeug fehlt.“ In der Realität war das allerdings keineswegs so. Bei den Corona Protesten kamen zahlreiche politisch unterschiedliche Akteure zusammen. Ein Protest-Milieu, dass die Rücknahme der Maßnahmen verlangte, an Predigten von Gurus und Theorie-Schulungen hatten die Wenigsten ein Interesse. Von der mit „richtiger Linie“ kämpfenden NR war weit und breit nichts zu sehen. Ähnlich bei den Protesten gegen den Ukraine Krieg. Wenige standen ratlos im Vorfeld der Bühnen ohne den allergeringsten Einfluss. Wenn sie das mit „Vorfeld“ meinen ist es Ausdruck ihres überaus scharfen Theorieverständnis. Sorry aber hier bleibt nichts anderes zu tun, als an den Träumereien zu rütteln. Wenn man von Visionen redet, wie Kritiker Herrn Redivivus vorwerfen, so ist dies eher hier passend. Im Gegensatz zu ihm weiß die NR nicht was zu tun ist. Ein solches Vorfeld braucht die AFD nicht. Vorhandene Mutlosigkeit der Menschen ist damit nicht zu überwinden (Jürgen Elsässer)

Ich schließe mit Redivivus, „Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren: Deutschland braucht eine Revolution“.

Peter Backfisch