Luftbesteuerung, eine mehr als 100 Jahre alte Idee

Es hört sich an, wie eine dieser ganz modernen Verschwörungstheorien, die mehr als nur einen wahren Kern enthalten. Heute tagt das WEF, dann wieder die BILDERBERGER, die Trilaterale Kommission oder etwas mehr im Verborgenen agierende Organisationen. Immer jedoch kommen dabei die Mächtigsten der Welt zusammen, um über zukünftige Strategien zu entscheiden.

Damals, so um 1910 und früher hieß der reichste Mann der Welt nicht Elon Musk oder Jeff Bezos, sondern Thomas Bezug. Und die von ihm gegründete Organisation trug den Namen “Gesellschaft zur Verwertung der Erdoberfläche”. Nur wer zu den Superreichen gehörte wurde eingeladen, an den prunkvollen Empfängen teilzunehmen und von den wichtigsten Medien der Welt erwähnt zu werden, was wiederum gut für das Geschäft war. Dieser Thomas Bezug plante damals auch, so wie heute Bill Gates, sämtliche landwirtschaftlich nutzbare Fläche auf der Erde aufzukaufen. Was der Öffentlichkeit, wie auch den Mitgliedern seiner Organisation verschwiegen wurde, klang damals noch zu phantastisch – die Besteuerung der Luft.

Große Maschinen und gentechnisch veränderte Pflanzen sollten der Luft den Sauerstoff entziehen, der dann von der Gesellschaft in der Hand des reichsten Mannes der Welt, Thomas Bezug, kontrolliert werden würde. Damit wäre die Menschheit versklavt und für immer der Willkür ausgeliefert gewesen. Dieser Plan ging nicht auf, weil der Schöpfer dieser Geschichte ein Happy End im Sinne hatte.

Man findet sie in dem heute vergessenen Werk “Eleagabal Kuperus” aus der Feder von K. H. Strobl, einem der wichtigsten Vertreter der um die Jahrhundertwende so populären phantastischen Literatur. Unter dem Titel “Nachtgestalten” wurde der Roman verfilmt und lief 1920 sehr erfolgreich in den Kinos bis er der Zensur zum Opfer fiel.

Ähnlichkeiten zur Wirklichkeit sind nicht zu übersehen. Glaubte der Schriftsteller noch, es bedürfe zur Umsetzung eines solchen Planes Maschinen und aufwändige Technik nebst Manipulation der Öffentlichkeit durch die Medien, genügt heute etwas weniger Phantastik. Die Einfältigkeit der Massen akzeptiert schon seit Jahren den Ablasshandel in der Wirtschaft mit CO2 Zertifikaten und wird alsbald auch für eine persönliche Luftbesteuerung bereit sein.