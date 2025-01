Zuckerberg entschuldigt sich für Zensur und lobt Trump

Es gibt Tage, an denen man nicht weiß, ob man die Nachrichten liest oder mitten in einem Drehbuch für einen absurden Film steckt. Der 7. Januar 2025 ist so ein Tag. Mark Zuckerberg, der Mann, der einst über Facebook wie ein unantastbarer Monarch regierte, entschuldigte sich öffentlich für die Zensurpolitik seines Unternehmens. Und nicht nur das: Er lobte Donald Trump – ja, Donald Trump – als Partner im Kampf für Meinungsfreiheit. Haben wir uns verlesen? Nein, das steht da wirklich.

Mark Zuckerberg just announced that both FB and Meta will fire fact checkers and use a new community notes system like X instead.



He admits fact checkers are too politically biased and that he needs Trump’s help to stop other countries from censoring content.



Elon’s courage… pic.twitter.com/DPO0sohQfS