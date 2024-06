Werden die neuesten Sanktionen Washingtons unbeabsichtigte Konsequenzen haben?

von Paul Craig Roberts

Ich habe die Details der Sanktionen, die Washington gegen Russland und andere Länder verhängt hat, die mit Russland in sanktionierten Gütern handeln, nicht genau verfolgt. Diese Güter scheinen mir größtenteils militärischer Natur zu sein. Meiner Ansicht nach waren die Sanktionen für Russland vorteilhaft, da sie Russland aus der globalistischen Falle zur Selbstversorgung gezwungen haben. Die Sanktionen haben hauptsächlich den Europäern geschadet, durch höhere Energiekosten und verlorene Geschäftsmöglichkeiten. Auch Amerikaner, die in russisches Öl und russische Finanzinstrumente investiert haben, sind betroffen. Diese Investitionen werden jetzt in den US-Finanzberichten mit null Wert geführt.

Ein Bericht der Hal Turner Radio Show, der mir von einem Leser in Europa zugeschickt wurde, behauptet, dass der Beamte der russischen Zentralbank, Vladimir Chistyukhin, zu dem Schluss gekommen sei, dass Washingtons neue Sanktionen erheblich ausgeweitet wurden und nun jedes Land vom Dollarsystem abschneiden, dessen Banken russische Zahlungen abwickeln. Mit anderen Worten, Washington versucht, Russland daran zu hindern, irgendeine internationale Transaktion durchzuführen, außer vielleicht solche, bei denen Zahlungen durch physischen Goldtransfer erfolgen, da solche Zahlungen außerhalb des Bankensystems durchgeführt werden können. Angeblich sieht Chistyukhin die erweiterten Sanktionen als Washingtons Versuch, Russland zu zerstören, indem es die russische Wirtschaft zerstört. Es sieht so aus, als ob Washington versucht, den Import/Export-Teil der russischen Wirtschaft zu eliminieren.

Laut Hal Turners Bericht haben Banken in der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten und China, aus Angst, vom Zahlungssystem abgeschnitten zu werden, aufgehört, russische Zahlungen zu bearbeiten. Aber wie kann ein solches System funktionieren? Wie können chinesische Banken sich weigern, Zahlungen nach und von Russland zu bearbeiten, wenn China auf russische Energie angewiesen ist? Wie können indische Banken sich weigern, Zahlungen zu bearbeiten, wenn Indien auf russische Energie und Waffensysteme angewiesen ist? Solche Sanktionen würden den Export von russischem Weizen stoppen und in vielen Ländern Hunger, sogar Hungersnot, verursachen. Denken Sie an all die Unternehmen in vielen Ländern, deren Betrieb gestört würde, was möglicherweise zu ihrer Insolvenz führen könnte. Es ist schwer vorstellbar, dass die Welt dies einfach hinnimmt. Diese Sanktionen, falls sie real sind, scheinen auch eine zu große Provokation zu sein, als dass Putin sie ignorieren könnte.

Ich bin weiterhin ratlos, warum Russland, China und die BRICS nicht proaktiv waren und sich aus dem Dollarsystem befreit haben. China zum Beispiel kann diese Sanktionen nicht einhalten und gleichzeitig seine Souveränität bewahren. Wenn China, Indien usw. Washingtons Sanktionen nachgeben, haben sie Washingtons Hegemonie akzeptiert.

Vielleicht ist es der Widerstand, sich der Realität zu stellen, der eine Mehrheit der Welt daran gehindert hat, gemeinsam das Dollarsystem zu verlassen, den gesamten wirtschaftlichen Kontakt mit dem Westen abzubrechen und ihren Handel auf ihren eigenen Block zu beschränken. Anstatt Washington zu erlauben, Russland zu isolieren, warum organisiert der Kreml nicht die Isolation Washingtons und seiner NATO-Lakaien? Ich habe nie verstanden, warum der Kreml Energie an Länder liefern möchte, mit denen Russland im Krieg steht.

Gute Führung ist das seltenste von allem. Vielleicht gibt es nicht genug davon in der Welt, um sich Washingtons Griff zu entziehen.

Wenn die neuesten Sanktionen in der Weise wirksam sind, wie Washington es offenbar beabsichtigt, wird Washington die Welt näher an einen Atomkrieg heranführen. Es ist schwer zu glauben, dass ein so gut bewaffnetes Land wie Russland einfach zusehen wird, wie Washington seine wirtschaftlichen Aussichten ruiniert und seine nationale Existenz gefährdet.