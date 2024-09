Wer ist in Berlin der Nazi?

Die AfD wird vom tiefen Staat oft in die Naziecke gestellt, aber wer hat denn im 21. Jahrhundert die Antisemiten großtechnisch importiert? War das nicht eher die CDU? Dem verwunderten Beobachter war von vornherein klar, daß sich Araber und Juden in der Regel nicht vertragen, und daß es dort wo Moslems wohnen auch Antisemitismus gibt. Es ist ja kein Zufall, daß der Großmufti von Jerusalem bei Adolf zu Gast war und den Führer bei der Judenvernichtung zur Eile gedrängt hat, wobei er sicher offene Tore eingerannt hatte. Wikipedia über die Waffenbrüderschaft auf dem Balkan:

„Reichsführer SS Heinrich Himmler schwärmte für die weltanschauliche Verbundenheit zwischen Nationalsozialismus und dem Islam. Die Ideologie der Muslimbruderschaft, die aus dem Koran abgeleitet wurde, schien sich in einigen Punkten mit der der Nationalsozialisten zu decken – insbesondere bei der Judenfrage. (…)

Der Begriff „Muselgermanen“, dessen Konzept von Himmler entwickelt worden war, wurde auch für die von al-Husseini, der als Begründer des palästinensischen Nationalismus gilt, 1941 für die Waffen-SS rekrutierten Soldaten in Bosnien-Herzegowina verwendet. Der Großmufti sah ebenso wie Hitler eine ideologische Übereinstimmung und lobte während seines Aufenthalts in Berlin Hitler als einen „von der gesamten arabischen Welt bewunderten Führer“ und erhoffte sich, dass man Luftangriffe auf Tel Aviv führen würde. Ab 1943 war al-Husseini, der Großmufti von Jerusalem, in seiner Funktion als SS-Mitglied mit der Organisation und Ausbildung von bosniakischen Wehrmachteinheiten und Waffen-SS-Divisionen befasst.“

Es könnte sein, daß die AfD nur nazifiziert wird, um von den obskuren Machenschaften der Dr. M. und ihres Hofstaats abzulenken. Sicher, das könnte eine Verschwörungsteorie sein, aber die meisten davon erweisen sich leider im Verlauf von zwei Jahren als wahr.

Wenn man die Kreuzberger Nachmittage der letzten Jahre und den kürzlichen Anschlag in München durch einen „Österreicher“ (ob sich der Schütze als solcher definiert hat???) Revue passieren läßt, so erkennt man, daß sich der Mainstream in eine dunkelbraune Ecke bewegt hat, daß einem speiübel wird.

Und es gibt keine Bewegung. Selbst wenn man unterstellt, daß Merz aus der ekligen Nummer rauswöllte, so würde er durch die Grünen voll ausgebremst. Gerade hat die Grüne Jugend gefordert, die diesbezüglichen Unterhandlungen zur Einreisebegrenzung mit der Union zu stoppen. Wenn Merz wirklich eine Entnazifizierung Berlins wöllte, so geht das offensichtlich nur mit der AfD und nicht mit der Ampel. Aber dagegen hat er ja den Unvereinbarkeitsbeschluß herbeigeführt. Also liegt die Vermutung nahe, daß er nicht wirklich will und nur Schaukämpfe aufführt.

Oder hat er sich aus Unerfahrenheit in eine Zwickmühle reingestrampelt? Könnte auch sein, daß er so eine obskure Blackbox wie Dr. M. ist Wir werden sehen, was er in Zukunft tut. Was er ankündigt zählt nicht.

Nachträglich bleibt die Frage, ob Dr. M. aus Blödheit gehandelt hat, aus Opportunismus oder aus Überzeugung. Was die Wirtschafts- und Energiepolitik betrifft, hat sie wahrscheinlich aus extremer Unkenntnis der Materie gehandelt, also aus Blödheit. War das in der Migrationsfrage auch so? Ich tippe auf zwei. Darüber wird sich in 50 Jahren die Wissenschaft endgültig den Kopf zerbrechen. Lösungen findet sie meistens erst wenn die meisten Zeitgenossen tot und die Archive zugänglich sind.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Die Weltgeschichte sammelt auf unsre Kosten sehr große Schätze.“ (Geh. Rath v. Goethe an Riemern im November 1812. Im Juni hatte Napoleon seinen verhängnisvollen Rußlandfeldzug begonnen, mit ca. 200.000 deutschen Zwangsrekrutierten)